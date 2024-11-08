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موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:24 مساءً - يستعد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الأول لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بشكل رسمي مباريات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة بين 14 إلى 26 نوفمبر المقبل بملاعب محافظة الاسماعيلية، بمشاركة 4 منتخبات أخرى هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ومن المقرر أن يتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا منتخبان من منطقة شمال أفريقيا وهما بطل ووصيف البطولة التي تستضيفها مصر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب بشمال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنطلق اولى مباريات منتخب مصر للشباب أمام المغرب يوم 14 نوفمبر المقبل.

كما سيلعب في نفس اليوم ليبيا أمام تونس.

وتقام الجولة الثانية يوم 17 نوفمبر بلقاء تونس ضد المغرب، كما يلتقي منتخب مصر منافسه الجزائر.

وتشهد الجولة الثالثة يوم 20 من الشهر المقبل مواجهة بين منتخبي مصر وليبيا، كما يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب.

وتقام الجولة الرابعة بمواجهتي تونس والجزائر وأيضًا المغرب ضد ليبيا يوم 23 نوفمبر المقبل.

وتنتهي منافسات البطولة يوم 26 نوفمبر المقبل بلقائي الجزائر وليبيا ومصر ضد تونس.

 

 ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية ثانية مع تنزانيا وديا غدا السبت، بالإسماعيلية.

وتعادل منتخب الشباب  مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي يوم الأربعاء الماضي  باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة.

 وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب أفريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم  ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي  وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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