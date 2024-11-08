الرياضة - 02:16 - حكم سماع الموسيقى والأغاني.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - حكم سماع الموسيقى والأغاني.. من أكثر الأسئلة الشائعة على محركات الشبكة العنبكوتية، هو: ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟ وهو السؤال الذي أجابت عليه دار الإفتاء المصرية وأوضحت الرأي الشرعي في هذه المسألة.

حكم سماع الموسيقى والأغاني

وقالت دار الإفتاء: إن الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ، وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.

الموسيقى والأغاني المحرمة

وأوضحت الإفتاء: إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا ومحظورًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية، مثل: أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، أو يختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر أو تسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق، فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.

الموسيقى والغناء المباح

وأضافت دار الإفتاء: أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم تكن وسيلة للمحرمات، ولم تحرك الغرائز الجنسية وخلافه، وتدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، وإلى بثّ روح الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الناس، أو لتحريضِ الجند على القتال ونحو ذلك كانت الأغاني والموسيقى حلالًا.

وتابعت: قد جاء في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعرسها، واسمها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، وهناك سمع فتيات يضربن على الدفوف، ويرددن الغناء، فقالت إحداهن: وفينا رسول الله يَعْلَمُ ما في غد، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ رواه ابن حبان في "صحيحه".

وذكرت الدار: كذلك فإنَّ الإسلام أباح الغناء الذي لا يُثِير الفتنة، ولا يتضمن شيئًا مُنْكرًا، والضرب بالدفوف في إعلان الزواج.