الرياضة - 06:51 - يبدأ تطبيقها غدا.. قائمة الأسعار الجديدة لـ سجائر مارلبورو وإل إم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - أعلنت شركة فيليب موريس مصر، اليوم الخميس، عن قائمة أسعارها الجديدة لجميع منتجاتها من سجائر «Merit» ومارلبورو بأنواعها وإل أند إم، والتبغ المٌسخن «HEETS» و«TEREA»، على أن يبدأ تطبيق قائمة الأسعار الجديدة من غدًا الجمعة 8 نوفمبر 2024.

وقالت فيليب موريس مصر، في بيان لها: إن أسعارها الجديدة جاءت كالتالي:

الأسعار الجديدة للسجائر

- سعر عبوة ميريت «Merit» بأنواعها للمستهلك بحوالي 95 جنيهًا.

- سعر عبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها للمستهلك بحوالي 89 جنيهًا.

- سعر عبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها للمستهلك بحوالي 74 جنيهًا.

- سعر عبوة إل أند إم «L&M» بأنواعها للمستهلك عند 69 جنيهًا للعبوة.

تبغ

- سعر عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها للمستهلك عند 69 جنيهًا.

- سعر عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها للمستهلك عند 69 جنيهًا.

- سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها للمستهلك عند 69 جنيهًا.

- سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA Capsules» بأنواعها للمستهلك 74 جنيهًا.