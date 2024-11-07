دوري الأمم الأوروبية، الكشف عن قائمة إنجلترا لمباراتي اليونان وأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - أعلن لي كارسلي المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا، مساء اليوم الخميس، عن قائمة الأسود الثلاثة التي تستعد لمواجهتي اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ثنائي جديد في قائمة منتخب إنجلترا

واستدعى كارسلي الثنائي تايلور هارود بيليس مدافع ساوثهامبتون، ولويس هال ظهير نيوكاسل للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي، وذلك في آخر قائمة سيعلنها قبل أن يتولى توماس توخيل المهمة الفنية للفريق بدء من كانون الثانى/يناير المقبل.

وقال كارسلي في هذا الشأن: "توخيل لم يكن لديه أي تأثير على اختيارات القائمة، هنأته برسلة نصية، وهو يحترم كثيرًا العمل الذي أقوم به، وأرى ذلك بمثابة الشرف الكبير بالنظر إلى الثقة التي وضعها الاتحاد الإنجليزي بي وبفريقي".

وغاب عن القائمة مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، بينما تواجد جاك جريليش على الرغم من غيابه عن آخر 5 مباريات بسبب الإصابة.

وتواجد كول بالمر لاعب تشيلسي بالقائمة، في الوقت الذي غاب فيه ثنائي مانشستر يونايتد كوبي ماينو وهاري ماجواير بسبب الإصابة.

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وأيرلندا

وفيما يلي قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- أرون رامسديل (ساوثهامبتون).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جيهي (كريستال بالاس)- لويس هال (نيوكاسل)- تايلور هاروود بيليس (ساوثهامبتون)- إزري كونسا (أستون فيلا)- ريكو لويس (مانشستر سيتي)- كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- فيل فودين (مانشستر سيتي)- كونور جالاجار (أتلتيكو مدريد)- مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)- أنجيل جوميز (ليل)- كوريتس جونز (ليفربول)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (آرسنال).

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل)- جاك جريليش (مانشستر سيتي)- هاري كين (بايرن ميونخ)- نوني مادويكي (تشيلسي)- بوكايو ساكا (آرسنال)- دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير)- أولي واتكينز (أستون فيلا).

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