محمد عبد المنعم يغيب عن نيس في مباراة تفينتي الهولندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:52 مساءً - يغيب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، عن فريق نيس الفرنسي أمام تفينتي أنشخيدة الهولندي في إطار مباريات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب

وكشف نادي نيس عن قائمة اللاعبين لمباراة تفينتي والتي شهدت غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب.

ويحتل نيس المركز الـ 32 من جدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين، في حين يأتي تيفنتي في المركز الـ 28 من جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.