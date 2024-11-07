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حقيقة رحيل جوهرة ريال مدريد إلى يوفنتوس في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

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حقيقة رحيل جوهرة ريال مدريد إلى يوفنتوس في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

حقيقة رحيل جوهرة ريال مدريد إلى يوفنتوس في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إمكانية رحيل لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة باتجاه يوفنتوس.

حقيقة رحيل جوهرة ريال مدريد إلي يوفنتوس 


وارتبط البرازيلي إندريك، بمغادرة مدريد في يناير القادم للحصول على مساحة أكبر للعب، على أن ينتقل لليوفي الذي يحتاج لضم مهاجم مساند لدوسان فلاهوفيتش.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أنباء انتقال إندريك إلى يوفنتوس ليس لها أساس من الصحة، لافتة إلى أن الأمر صعب جدّصا.  


وأضافت أن السبب وراء عدم تمكن يوفنتوس من ضم إندريك في الميركاتو الشتوي، هو أن موهبة مدريد يعد لاعبًا من خارج الاتحاد الأوروبي نظرا لجنسيته البرازيلية.

ونوهت إلى أن يوفنتوس ليس لديه أي أماكن أخرى شاغرة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث شغل البيانكونيري هذه الأماكن في الصيف الماضي بعد تعاقده مع دوجلاس لويز وأدزيتش. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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