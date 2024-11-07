الرياضة - 10:16 - أبطال فيلم «الهوى سلطان» يحتفلون بالعرض الخاص (ألبوم صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - حرص أبطال وصناع الفيلم السينمائي الجديد «الهوى سلطان»، على الإحتفال بالعرض الخاص للعمل داخل أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الأربعاء.

والذى حضره، الفنانة منة شلبي، الفنان أحمد داود، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان أحمد مالك، الفنانة جيهان الشماشرجي، الدكتور أشرف زكي «نقيب المهن التمثيلية»، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم من نجوم الفن.

فيلم الهوى سلطان من بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.