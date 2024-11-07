الرياضة - 05:17 - حديد عز وصل كام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:17 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تنشر" الأسبوع "، أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، تسليم أرض مصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 38000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 39000 جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، كما سجل العشري 36000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 36000 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 38000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 36000 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه، والمراكبي سعر 38000 جنيه للطن، وعطية سعر 37000 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 36 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 2780 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2830 جنيهًا للطن، وأسمنت المهندس سجل 2800 جنيهًا، وأسمنت العسكري 2700 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2730 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 3150 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2900 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2860 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2850 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2080 إلى 2320 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 2730 و3000 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيه.