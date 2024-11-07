مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:40 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والدوريات العربية والأوروبية موعدها كالتالي:
مباريات اليوم في الدوري المصري
الاتحاد السكندري × حرس الحدود - 5 مساء | أون تايم سبورتس 2
غزل المحلة × طلائع الجيش - 5 مساء | أون تايم سبورتس 1
زد × الأهلي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
جليمت × كاراباج أجدام - 7:45 مساء
فرانكفورت × سلافيا براج - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2
جالاتا سراي × توتنهام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1
لودو جريتس × أتلتيك بلباو - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6
نيس × تفينتي أنشخيدة - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5
أوليمبياكوس × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3
سان جيلواز × روما - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4
ستيوا بوخارست × ميتييلاند - 7:45 مساء
ألفسبورج × سبورتينج براجا - 7:45 مساء
فيكتوريا بلزن × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 5
نادي آر إف إس × أندرلخت - 10 مساء
مانشستر يونايتد × باوك سالونيكا - 10 مساء
هوفنهايم × ليون - 10 مساء | بي ان سبورت 4
لاتسيو × بورتو - 10 مساء | بي ان سبورت 2
دينامو كييف × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي ان سبورت 6
ألكمار × فنربخشة - 10 مساء | بي ان سبورت 3
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
جنوى × كومو - 9:45 مساء
مباريات اليوم في الدوري السعودي
القادسية × الفيحاء - 4:30 مساء | اس اس سبورت
الخلود × الشباب - 5 مساء | اس اس سبورت
العروبة × الاتحاد - 7 مساء | اس اس سبورت
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