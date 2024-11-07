الرياضة - 04:29 - يتصدرها آينتراخت ضد فرانكفورت.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:29 صباحاً - تشهد ملاعب اليوم الخميس 7-11-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش أمام سلافيا براج في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي، ولقاء نيس الفرنسي بقيادة محمد عبد المنعم أمام تفينتي.

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وفي نفس الجولة من مسابقة الدوري الأوروبي، يلتقي مانشستر يونايتد مع باوك سالونيكا اليوناني على ملعب "أولد ترافورد".

فيما يواجه تشيلسي نظيره إف سي نوح الأرميني بالجولة الثالثة من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت X سلافيا براج - 8.45 مساء - beIN Sports HD 2

سانت جيلواز X روما - 8.45 مساء - beIN Sports HD 4

لودوجوريتس X أتلتيك بيلباو - 8.45 مساء - beIN Sports HD 6

جالاتا سراي X توتنهام - 8.45 مساء - beIN Sports HD 1

نيس X تفينتي - 8.45 مساء - beIN Sports HD 5

مانشستر يونايتد X باوك سالونيكا - 10 مساء - beIN Sports HD 1

لاتسيو X بورتو - 10 مساء - beIN Sports HD 2

ألكمار X فنربخشة - 10 مساء - beIN Sports HD 3

فيكتوريا بلزن X ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN Sports HD 5

هوفنهايم X ليون - 10 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تشيلسي X إف سي نوح الأرميني - 10 مساء - beIN Sports HD 8

ريال بيتيس X سيلجي السلوفيني - 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X كومو - 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

القادسية X الفيحاء - 4.30 مساء

الخلود X الشباب - 5 مساء

العروبة X الاتحاد - 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة X طلائع الجيش - 5 مساء

الاتحاد السكندري X حرس الحدود - 5 مساء

زد اف سي X الأهلي - 8 مساء