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الرياضة - 04:13 - غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:13 - غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:13 - غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 صباحاً - أفادت وسائل إعلامية في لبنان، بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الحدث وحارة حريك وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الخميس.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق من فجر الخميس إلى حركة نزوح كبيرة من منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات إسرائيلية بضرورة إخلاء مواقع في تلك المنطقة.

و قالت وسائل الإعلام أن إنذارات إخلاء من الجيش الإسرائيلي شملت مواقع في الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت.

وشملت الإنذارات الإسرائيلية أيضا موقعين قريبين من مطار رفيق الحريري الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.

وقالت الوزارة في بيان ضمنته حصيلة غير نهائية للضحايا إن "سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك" أسفرت عن مقتل "40 شخصا وإصابة 53".

وأحصت الوزارة مقتل 11 شخصا في مدينة بعلبك و16 في بلدة الناصرية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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