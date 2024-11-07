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دوري أبطال أوروبا، تعرف على قائمة الهدافين في النسخة الحالية - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، تعرف على قائمة الهدافين في النسخة الحالية - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعرف على قائمة الهدافين في النسخة الحالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:52 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، انطلقت شرارة الإثارة مجددًا مع انطلاق دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 في نسخته الجديدة والتي تضم 36 فريقًا بنظام الدوري.

الموسم الماضي شهد صراعًا مثيرًا على لقب الهداف بين هاري كين وكيليان مبابي. 

وبدأ نجم بايرن ميونخ هاري كين البطولة بأفضل شكل ممكن مسجلًا رباعية في شباك دينامو زغرب ليفرض نفسه منافسًا على لقب الهداف خلال الموسم الحالي، ويزيد من حدة المنافسة مع باقي النجوم.

 

هدافو دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كالتالي:

رافينيا (برشلونة) - 5 أهداف

هاري كين (بايرن ميونخ) - 5 أهداف

فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة) - 5 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 5 أهداف

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 4 أهداف

جوناثان دايفيز (ليل) - 4 أهداف

جيمي بينو جيتنز (بروسيا دورتموند) - 3 أهداف

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

لويس دياز (ليفربول) - 3 أهداف

بينجامين سيسكو (لايبزيج) - 3 أهداف

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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