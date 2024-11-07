"العلامة الكاملة" لناد يعشقه المصريين، الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:20 صباحاً - أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للحلة الجديد للبطولة بمشاركة 36 ناديًا مساء أمس الأربعاء، ويتربع نادي ليفربول بمفرده على عرش صدارة الترتيب العام للبطولة.



وحقق فريق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي، على حساب ضيفه باير ليفركوزن الألماني (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وبقي "الريدز" الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة أو حتى التعادل من بين جميع الأندية المشاركة في البطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليج" بحلته الجديدة.

وفي ما يلي الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباريات الجولة الرابعة للبطولة:

- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.

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