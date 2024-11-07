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الرياضة - 03:09 - موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:09 - موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:09 - موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:09 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل دوري حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتهم، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:45 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:39 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:42 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:03 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:51 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:44 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:45 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:07 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمدينة المنصورة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:45 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:38 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:40 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:01 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس7 نوفمبر بمدينة المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:46 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:39 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:40 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:02 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة قنا

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:37 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:33 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:41 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:03 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:20 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة أسوان

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:34 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:32 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:43 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:05 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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