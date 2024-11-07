الرياضة - 02:51 - ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:51 صباحاً - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه قبل دعوة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة.

وقال ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في حملة ترامب، إن ذلك "سيحدث قريبًا"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكر تشيونج إن ترامب "يقدر بشدة" المكالمة التي تقاها من بايدن لتهنئته في وقت سابق اليوم.

وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد صرح في وقت سابق، بأن بايدن تحدث مع ترامب لتهنئته بفوزه ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وأعرب عن التزامه بضمان انتقال سلس وشدد على أهمية العمل على توحيد البلاد.