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الرياضة - 02:51 - ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:51 - ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:51 صباحاً - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه قبل دعوة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة.

وقال ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في حملة ترامب، إن ذلك "سيحدث قريبًا"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكر تشيونج إن ترامب "يقدر بشدة" المكالمة التي تقاها من بايدن لتهنئته في وقت سابق اليوم.

وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد صرح في وقت سابق، بأن بايدن تحدث مع ترامب لتهنئته بفوزه ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وأعرب عن التزامه بضمان انتقال سلس وشدد على أهمية العمل على توحيد البلاد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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