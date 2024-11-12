الرياضة - 05:45 - مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:45 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون الطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر توقعت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 25 18

دمنهور 24 17

وادي النطرون 25 18

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

كاترين 18 09

الطور 27 18

طابا 25 17

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 23 15

مطروح 24 14

السلوم 25 13

سيوة 24 12

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 19

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 23

حلايب 27 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 26 14

بني سويف 26 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 12

سوهاج 27 16

قنا 29 17

الأقصر 29 16

أسوان 30 16

الوادي الجديد 26 13

أبو سمبل 29 16