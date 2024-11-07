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الرياضة - 12:26 - جمال علام: انتظروا قرارات قوية في اجتماع لجنة الحكام والتسريب لن يمر مرور الكرام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - جمال علام: انتظروا قرارات قوية في اجتماع لجنة الحكام والتسريب لن يمر مرور الكرام - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - جمال علام: انتظروا قرارات قوية في اجتماع لجنة الحكام والتسريب لن يمر مرور الكرام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:26 صباحاً - قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن هناك قرارات قوية في اجتماع اتحاد الكرة غداً.

وأكد جمال علام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: انتظروا قرارات قوية في اجتماع اتحاد الكرة غدًا.

وتابع: التسريب الصوتي للحكم محمد عادل لن يمر بدون تحقيق وإصدار قرارات قوية.

وشدد: أرفض اتهام اتحاد الكرة بالتقاعس عن القيام بدوره في تلك الأزمة.

واختتم: الفيديو ليس موجود في اتحاد الكرة ولكنه متواجد في الشركة وليس لنا علاقة به.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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