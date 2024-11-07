الرياضة - 12:26 - جمال علام: انتظروا قرارات قوية في اجتماع لجنة الحكام والتسريب لن يمر مرور الكرام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:26 صباحاً - قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن هناك قرارات قوية في اجتماع اتحاد الكرة غداً.

وأكد جمال علام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: انتظروا قرارات قوية في اجتماع اتحاد الكرة غدًا.

وتابع: التسريب الصوتي للحكم محمد عادل لن يمر بدون تحقيق وإصدار قرارات قوية.

وشدد: أرفض اتهام اتحاد الكرة بالتقاعس عن القيام بدوره في تلك الأزمة.

واختتم: الفيديو ليس موجود في اتحاد الكرة ولكنه متواجد في الشركة وليس لنا علاقة به.