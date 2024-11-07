الرياضة - 12:26 - جهاد جريشة: التسريب عمل غير أخلاقي وأتمنى معاقبة المتسبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:26 صباحاً - قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة، إن تسريب المحادثات بين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عمل غير أخلاقي وخيانة أمانة سواء هو حقيقي أو غير حقيقي.

وتابع جهاد جريشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أتمني معاقبة المتسبب في التسريب أيًا كان من هو سواء حكم أو مسؤول في لجنة التحكيم أو في اتحاد الكرة".

وأضاف:"لو المتسبب في تسريب المحادثة كان حكمًا يجب شطبه لأنه خان الأمانة".

وأكمل:"إجباري على حكم الساحة إبلاغ حكم تقنية الفيديو بقراره بعد مشاهدة الحالة في شاشة الـVAR وهذا لم يحدث في التسريب المنتشر ومن الواضح إنه لم يُذاع كامل".

واستطرد:"كلنا في ضهر محمد عادل ونسانده لأخذ حقه، ولا توجد خلافات مع إبراهيم نور الدين وهو أخ لي وكل تصريحاتي هي آراء شخصية".

وأردف:"أتمنى أن يتم استقطاب خبير تحكيمي أجنبي لتطوير وتثقيف الحكام ويكون متواجد رئيس لجنة تحكيم مصري معه وهذا الأفضل من وجهة نظري".

واختتم:" لو عرض عليا أن أكون رئيس لجنة الحكام مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي لن أقبل وسأقبل في حالة العرض عليا من من المجلس الجديد بعد الانتخابات سأقبل".