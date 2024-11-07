في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:26 - جهاد جريشة: التسريب عمل غير أخلاقي وأتمنى معاقبة المتسبب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:26 - جهاد جريشة: التسريب عمل غير أخلاقي وأتمنى معاقبة المتسبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - جهاد جريشة: التسريب عمل غير أخلاقي وأتمنى معاقبة المتسبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:26 صباحاً - قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة، إن تسريب المحادثات بين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عمل غير أخلاقي وخيانة أمانة سواء هو حقيقي أو غير حقيقي.

وتابع جهاد جريشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أتمني معاقبة المتسبب في التسريب أيًا كان من هو سواء حكم أو مسؤول في لجنة التحكيم أو في اتحاد الكرة".

وأضاف:"لو المتسبب في تسريب المحادثة كان حكمًا يجب شطبه لأنه خان الأمانة".

وأكمل:"إجباري على حكم الساحة إبلاغ حكم تقنية الفيديو بقراره بعد مشاهدة الحالة في شاشة الـVAR وهذا لم يحدث في التسريب المنتشر ومن الواضح إنه لم يُذاع كامل".

واستطرد:"كلنا في ضهر محمد عادل ونسانده لأخذ حقه، ولا توجد خلافات مع إبراهيم نور الدين وهو أخ لي وكل تصريحاتي هي آراء شخصية".

وأردف:"أتمنى أن يتم استقطاب خبير تحكيمي أجنبي لتطوير وتثقيف الحكام ويكون متواجد رئيس لجنة تحكيم مصري معه وهذا الأفضل من وجهة نظري".

واختتم:" لو عرض عليا أن أكون رئيس لجنة الحكام مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي لن أقبل وسأقبل في حالة العرض عليا من من المجلس الجديد بعد الانتخابات سأقبل".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق