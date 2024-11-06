الرياضة - 12:56 - قادة العالم يهنئون ترامب بفوزه بالرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - هنأ العديد من رؤساء وقادة دول العالم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس الرئيس ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

فمن جهته، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكتب على منصة إكس تهانينا للرئيس دونالد ترامب.. مستعد للعمل معا كما فعلنا من قبل على مدار أربع سنوات.. لتحقيق مزيد من السلام والازدهار.

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز البريطانية - إنه يهنىء الرئيس المنتخب ترامب على فوزه التاريخي في الانتخابات، كما يتطلع إلى العمل معه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف:باعتبارنا من أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبا إلى جنب من أجل الدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه يدرك أن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الازدهار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأصدر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو مارك روته بيانا لتهنئة ترامب الفائز بالانتخابات الرئاسية وقال - في البيان حسبما ذكرت صحيفة لوسوار البلجيكية - " إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستساعد الحلف الأطلسي على البقاء قويا".. مضيفا أن " قيادتك ستكون مرة أخرى عنصرا أساسيا في الحفاظ على قوة تحالفنا.. اتطلع إلى العمل معك مرة أخرى لدفع السلام من خلال تعزيز حلف شمال الأطلسي".

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، بعد إعلان ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية 2024، و أعربت - حسبما ذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية - عن تهانيها الحارة لترامب وكتبت - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس - أهنئ بحرارة دونالد ترامب".

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في تغريدة على موقع إكس إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى مواصلة تعاونه البناء مع الولايات المتحدة.

وانضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الزعماء المهنئين لترامب، داعيا صديقه - كما وصفه - إلى تعزيز السلام وسط صراعات الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز "المحلية عن مودي قوله إنه يتطلع إلى تجديد تعاونهما لتعزيز الشراكة الهندية الأمريكية بشكل أكبر، كما حث ترامب على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي وسط صراعات الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف قائلا: "أطيب التهاني لصديقي ترامب على فوزك التاريخي في الانتخابات، أتطلع إلى تجديد تعاوننا لتعزيز الشراكة الشاملة العالمية والاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة بشكل أكبر، دعونا نعمل من أجل تحسين أحوال شعبنا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي."

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "بالنيابة عن نفسي وعن الحكومة الإيطالية، أتقدم بأصدق تهاني للرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب"، وأضافت: إيطاليا والولايات المتحدة دولتان شقيقتان، مرتبطتان بتحالف لا يتزعزع وقيم مشتركة وصداقة تاريخية. إنها رابطة استراتيجية، وأنا متأكدة من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن فوز ترامب كان انتصارًا "للوطنية، ومراقبة الحدود، والتخفيضات الضريبية، وحرية التعبير، والالتزام بالسلام العالمي".

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر: أهنئ دونالد ترامب على النجاح الانتخابي.. الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا، نتطلع إلى توسيع وتعزيز علاقاتنا عبر الأطلسي معًا من أجل مواجهة التحديات العالمية بنجاح.

بدوره، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: تهانينا لترامب على فوزك.. معًا، نواجه التحديات الخطيرة المقبلة.. تلتزم صربيا بالعمل مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار والنمو والسلام.

كما قال الرئيس البولندي أندريه دودا: تهانينا، للرئيس ترامب، لقد نجحت في جعل ذلك يحدث!.

وكتب زعيم اليمين المتطرف الهولندي جيرت فيلدرز بأحرف كبيرة: تهانينا للرئيس ترامب.. تهانينا لأمريكا.. .لا تتوقف أبدًا، استمر دائمًا في القتال والفوز بالانتخابات

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. هدفنا المشترك هو ضمان بقاء العلاقات بين بلدينا على أعلى مستوى، على الرغم من التغييرات في الإدارة، وأن نستمر في تطويرها لصالح مواطنينا.

وكتب النائب البريطاني وزعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج: لقد فعلها مرة أخرى. العودة السياسية الأكثر روعة في حياتنا.

وفي تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز البريطانية، هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ترامب " على الفوز، مشيدا بالتزام "ترامب" بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية، ومشيرا إلى أن هذا المبدأ يمكن أن يجعل السلام العادل قريبا من أوكرانيا، وأضاف "نعتمد على استمرار الدعم القوي من الحزبين لأوكرانيا في الولايات المتحدة".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تهانيه لترامب، مبديا استعداده للعمل معه من أجل تحسين العلاقات الثنائية الاستراتيجية وإقامة شراكة قوية عبر الأطلسي، وقال - حسبما نقلت قناة فرنسا 24 الإخبارية في نسختها الإنجليزية - تهانينا لدونالد ترامب على فوزه وانتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وهنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الأمريكي المنتخب، وقالت في تصريحات أدلت بها للصحفيين، نقلتها قناة دويتشه فيله الألمانية في نسختها الإنجليزية - فاز دونالد ترامب بالانتخابات، ونهنئه على ذلك.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف"ترامب، واصفا فوزه بالتاريخي، وقال - في تصريحات نقلها راديو باكستان - إنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية القادمة لتعزيز وتوسيع الشراكة الباكستانية-الأمريكية.

وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن اليوم الأربعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كمالا هاريس.

ووجه ترامب -خلال خطاب - الشكر الشعب الأمريكي على شرف انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا يعد نصرًا رائعًا للشعب سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وأوضح أن هذا سيكون العصر الذهبي لأمريكا، مشيرًا إلى أنه سيقاتل يوميًا من أجل الشعب الأمريكي ومستقبله وحتى تكون أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة.