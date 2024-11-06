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تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرماية بعد إجراء الانتخابات - أخبار كلمتك

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تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرماية بعد إجراء الانتخابات - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرماية بعد إجراء الانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:55 مساءً - اتحاد الرماية، حسم حازم حسني، مقعد رئيس الاتحاد المصري للرماية للدورة الرابعة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية.


وحافظ حسني، على مقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 10 أصوات من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري للرماية، مقابل 9 أصوات لمنافسه مصطفى حمدي.


وفاز بمقاعد العضوية كلًّا من: “خالد ابراهيم، السيد محمد، محمد أسامة، إسلام محمد كمال، إسلام علي، محمود سيف، مصطفى عاطف".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد الرماية بعد اختيار الجمعية العمومية من، رئيس و7 أعضاء.

شهد الاجتماع الجمعية العمومية حضور 19 نادي وجاءت الأندية الحاضرة كالتالي: اتحاد الشرطة الرياضي، نادي القناة للرباط والأنوار، القناة الرياضي، المؤسسة الرياضية العسكرية، حدائق الأهرام، راية، الصيد المصري بالدقي، صيد المحلة، مدينة نصر الرياضي، منتزة بدر، طلائع الجيش، الداخلية، الشمس الرياضي، هواة الصيد، الصيد بوادي النطرون، يخت الجيزة، المعادي الرياضي، الصيد المصري بالإسكندرية، والشبان المسلمين.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بجانب الدكتور محمد سالم وأستاذ أحمد عبد العليم، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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