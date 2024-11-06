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فقرة تدريبات خططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة - أخبار كلمتك

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فقرة تدريبات خططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة - أخبار كلمتك

فقرة تدريبات خططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:55 مساءً - الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 12:47 م 11/6/2024 12:47:00 PM

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز على العديد من الجوانب والأفكار الخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب شرح خلالها بعض الجوانب الخططية والفنية.

 

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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