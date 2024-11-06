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الرياضة - 11:48 - الرئيس السيسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:48 - الرئيس السيسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:48 - الرئيس السيسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب «دونالد ترامب» Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي».

وأضاف: «نتطلع للعمل مع رئيس الأمريكي ترامب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين».

وتابع: «لطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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