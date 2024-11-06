الرياضة - 09:21 - نتائج الانتخابات الأمريكية.. ترامب يقترب من حسم سباق الرئاسة بـ 247 صوتا مقابل 214 لهاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:21 صباحاً - نتائج الانتخابات الأمريكية.. اقترب المرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق الانتخابي على الرئاسة الأمريكية، وذلك بعدما بدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 في الظهور.

نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

تقدم ترامب على كامالا هاريس في أولى النتائج المعلنة حتى الآن في هذه الولايات:«إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو وجورجيا».

وحسم ترامب، السباق الانتخابي على الرئاسة الأمريكية 2024 في 19 ولاية، في المقابل تغلبت هاريس على ترامب في 9 ولايات وهي «ميريلاند، فيرمونت، ماساتشوستس، ديلاوير، كونتاكت، نيوجيرسي، إلينوي، آيلاند، نيويورك».

مما يعني أن ترامب حصد 246 صوتا انتخابيا، مقابل 210 لهاريس، وتم إغلاق أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي نحو البيض الأبيض.

وقد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث يستمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

المرشحة كامالا هاريس

ولدت كامالا هاريس لأبوين مهاجرين، حيث تنحدر والدتها من الهند ووالدها من جامايكا، وهي من مواليد ولاية كاليفورنيا عام 1964.

وتسعى هاريس لتكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع الحزب الديمقراطي بـ هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستكمال المعركة الانتخابية بدلاً من الأخير الذي قدم أداءً مخيباً لآمال الحزب في المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان قد تم انتخابها أول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعٍ عام لولاية كاليفورنيا، وأكبر محامٍ ومسئول عن إنفاذ القانون في أكثر الولايات الأمريكية كثافة.

وفي عام 2021 دخلت هاريس البيض الأبيض كنائبة للرئيس، وذلك بعد أن اختارها بايدن، وبذلك تعتبر هي أول امرأة أمريكية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي.