التعاون الثلاثى والأمن الغذائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأوكراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع Andrii Sybiha وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة السبع بمدينة فيوجي الإيطالية.

تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ثمّن علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب عن التطلع لعقد الجولة القادمة للمشاورات السياسية لتنشيط أطر العمل المشتركة القائمة، وكذلك عقد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

كما تناول مع نظيره الأوكراني ملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا الحرص على الاطلاع على الجهود الرامية لاستعادة تدفق صادرات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى مختلف دول العالم، لاسيما صادرات الحبوب.

تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، أخذًا في الاعتبار أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، مبديًا التطلع لدفع التعاون بين البلدين في مجالات الغاز، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة.

وأعرب عن دعم مصر لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وأوكرانيا في إفريقيا، والاستفادة من كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد وزير الخارجية موقف مصر من الأزمة الأوكرانية، والمرتكز على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الرؤية المصرية بأهمية إنهاء الأزمة من خلال التفاوض وبشكل يحقق مصالح الطرفين، مبرزًا دور مصر في المبادرات ذات الصلة، ومنها مبادرة القادة الأفارقة، ومجموعة الاتصال العربية الخاصة بالأزمة، والمشاركة في الاجتماع الوزاري للمبادرة الصينية البرازيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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