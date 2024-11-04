الرياضة - 05:22 - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة تشكر الرئيس السيسي وتثمّن الشراكة مع الحكومة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - ألقت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كلمة ترحيبية في افتتاح المنتدى الحضري العالمي.

ولفتت إلى أهمية الشراكة العظيمة مع الحكومة المصرية، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تجهيز هذا المؤتمر، وشكرا خاصا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها في المؤتمر، قائلة: «أنا أشعر أنني في بلدي هنا»

المنتدى الحضري العالمي

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتعتبر مصر أول دولة تستضيف المنتدى الحضري العالمي في أفريقيا منذ 20 عاما تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتشارك وفود أممية ودولية رفيعة المستوى في المنتدى الحضري العالمي، لتوجيه أنظار العالم تجاه مصر والتجربة التنموية الحديثة.

وتستقبل القاهرة آلاف الوفود المشاركة من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وحشد المجتمع الدولي للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في معالجة التحديات العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

ويركز المنتدى الحضري العالمي على توطين أهداف التنمية المستدامة، المتثلة في:

- معالجة أزمة الإسكان العالمية.

- ارتفاع تكاليف المعيشة.

- حالات الطوارئ المناخية.