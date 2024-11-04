الرياضة - 12:18 - تفاصيل تشريح جثة يحيى السنوار.. لم يتناول الطعام لمدة 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - بعد استشهاده في شهر أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة واينت العبرية في تقرير عن الفترة الأخيرة بحياة قائد حركة حماس يحيى السنوار قبل وفاته، والتي تضمنت تفاصيل تشريح جثمانه.

سبب وفاة يحيى السنوار

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، سبب وفاة يحيى السنوار، حيث توصل تشريح إسرائيلي لجثة زعيم حماس يحيى السنوار إلى أن رصاصة في الرأس تسببت بمقتله.

وقال الدكتور تشين كوغل الذي أشرف على تشريح الجثة للصحيفة الأميركية، إن السنوار أصيب أولاً في ذراعه بشظية ربما ناتجة عن صاروخ أو قذيفة دبابة.

وأضاف مدير المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب أن السنوار استخدم سلكا كهربائيا لربط ذراعه على ما يبدو، لكنه لم يكن قويا بما يكفي، وتهشم ساعده.

تشريح جثة يحيى السنوار

ومن جانبها، أشارت صحيفة واينت العبرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت قريبة من القبض على يحيى السنوار 5 مرات على الأقل قبل استشهاده «بالمصادفة» خلال اشتباكات مباشرة في تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في 17 أكتوبر الماضي.

وتابع التقرير بأن يحيى السنوار كان يتحرك في مدينة رفح الفلسطينية لعدة أشهر، مستقرًا في مناطق غربية منذ نهاية مايو.

استشهاد يحيى السنوار

وأوضح التقرير إن خلال عملية عسكرية في خان يونس في يناير الماضي، توقع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون السنوار متواجد في أحد الأنفاق، ورغم العثور على تسجيلات فيديو تُظهره وهو ينقل حاجيات في نفق قبل هجوم أكتوبر 2023، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به.

وأضاف التقرير بأن خلال الأيام الـ3 الأخيرة من حياة قائد حركة حماس، عانى السنوار ومن كانوا معه من نقص حاد في الطعام، حتى أن تشريح جثمانه أظهر أنه لم يتناول الطعام منذ 72 ساعة ماضية.