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الرياضة - 11:43 - ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:43 - ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:43 - ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - سعر الدولار.. ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات بداية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، بالبنوك المصرية، ليصل ما بين 48.93 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني ما بين 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع كأقل سعر بين البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى -مصر ما بين 49.03 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع كأعلى سعر.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ما بين 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع

وتداول سعر الدولار فى بنوك قناة السويس، البركة، تنمية الصادرات، الإسكندرية، وبنك فيصل ما بين 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر اليورو اليوم

وسجل اليورو أمام الجنيه المصري اليوم ما بين 53.25 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ما بين 63.50 جنيه للشراء و63.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي بين 13.05 جنيه للشراء و 13.08 جنيه للبيع

الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي يتراوح ما بين 13.35 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

وصل كام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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