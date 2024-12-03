محافظ دمياط يؤكد أهمية تعزيز سياسات التعلم مدى الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:58 مساءً - خلال مشاركته بالجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم بمدينة الجبيل السعودية

أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أهمية تعزيز سياسات التعلم مدى الحياة، وإنشاء مدن مستدامة، جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم، "ICLC6 "المُنعقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، حتى ٥ ديسمبر الجاري، والذي شارك فيها أيضًا المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

الشهابي يؤكد أهمية تعزيز سياسات التعلم مدى الحياة لإنشاء مدن مستدامة

وتناولت الجلسة، آليات تعزيز المعرفة والمهارات لبناء قادرة على التكيف مع التداعيات المطروحة على الساحة وتبادل الحوار بين المشاركين، وأصحاب المصلحة بالمدن لوضع استراتيجيات تساهم فى تعزيز بيئات التعلم.

محافظ دمياط يشير إلى التجربة الرائدة المصرية بملف التعليم العالى والاهتمام بالتعليم التكنولوجى للربط بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعلم

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى التجربة المصرية الرائدة بملف التعليم العالى، وما تم تحقيقه من جهود لزيادة عدد الجامعات وتنوعها ما بين جامعات حكومية وأهلية وإنشاء فروع أخرى للجامعات، علاوة على الاهتمام بملف التعليم التكنولوجي وذلك لأهميته فى تطوير مهارات الطلاب، وتلبية احتياجات سوق العمل مما يساهم فى تحقيق الربط بين تلك الاحتياجات ومخرجات التعلم.

وأضاف " المحافظ " أن الجامعات المصرية تمتلك تجربة ناجحة بملف التعلم نظرًا لتطبيق خطة للاستعانة بالطلاب الجامعيين بمحو أمية عدد من المواطنين قبل التخرج، الأمر الذى حقق خطوات حثيثة بخطة الدولة المصرية للقضاء على الأمية باعتبارها من أخطر القضايا التي تهدد المجتمعات.

مشاركه الجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم

الدكتور أيمن الشهابي يستعرض أيضًا الجهود المبذولة لدعم ورعاية اللاجئين بمصر

وعلى صعيد آخر، استعرض " الدكتور أيمن الشهابى " تجربة مصر لدعم ورعاية اللاجئين، حيث لفت إلى أن مصطلح اللاجئين غير موجود بمفردات اللغة المصرية، فهم بالرؤية المصرية ضيوف ضمن النسيج الطبيعي للمجتمع المصرى لهم الحق فى نفس الفرص بالتعليم والصحة والعمل والسكن وغيرها من المتطلبات، ولكن تواجد مشكلة عدم توافر الموارد الاقتصادية الكافية لدى الدولة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة وهو التحدي الأبرز بهذا الملف.

وأشار " المحافظ " إلى أن دمياط تحتضن عددا كبيرا من اللاجئين، يتم تنفيذ عدد من الخطط لدعمهم بالشراكة مع الجهات المختلفة والمنظمات الدولية لتوفير كافة أوجه الرعاية لهم ودمجهم داخل المجتمع.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم تم تدشينه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ويُعد من أبرز الفعاليات التى تنظمها شبكة اليونسكو لمدن التعلم بمشاركة ممثلين من ٣٥٦ مدينة من ٧٩ دولة.

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