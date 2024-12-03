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عرض غنائي لـ إليسا في بطولة الرياض للجولف 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

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عرض غنائي لـ إليسا في بطولة الرياض للجولف 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

عرض غنائي لـ إليسا في بطولة الرياض للجولف 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - تشارك الفنانة اللبنانية إليسا بعرض غنائي على هامش بطولة الجولف بالعاصمة السعودية الرياض يوم 6 ديسمبر الجاري.

 

ويقام العرض في نادي الرياض للجولف، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

 

أغنية وطنية لـ إليسا قريبا

في جانب آخر كانت أعلنت  الفنانة اللبنانية إليسا عن عمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

 

ويبدو أن العمل سيكون أغنية وطنية عن بيروت، بعد ما نشرت إليسا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو قصير يروج للعمل، ظهرت فيه مشاهد من بيروت تحت عنوان “حبك مثل بيروت”.

 

وكانت  إليسا قد علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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