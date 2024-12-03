عرض غنائي لـ إليسا في بطولة الرياض للجولف 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - تشارك الفنانة اللبنانية إليسا بعرض غنائي على هامش بطولة الجولف بالعاصمة السعودية الرياض يوم 6 ديسمبر الجاري.

ويقام العرض في نادي الرياض للجولف، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

أغنية وطنية لـ إليسا قريبا

في جانب آخر كانت أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن عمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

ويبدو أن العمل سيكون أغنية وطنية عن بيروت، بعد ما نشرت إليسا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو قصير يروج للعمل، ظهرت فيه مشاهد من بيروت تحت عنوان “حبك مثل بيروت”.

وكانت إليسا قد علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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