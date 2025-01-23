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رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:46 مساءً - قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة إلي مقر التليفزيون الموريتاني، حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني، والتوسع في مجال التدريب.

أشادت مديرة التليفزيون الموريتاني الذي يضم عدداً من القنوات العامة والمتخصصة بالتطور الكبير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما النقلة الكبيرة في البنية الأساسية وتشييد العاصمة الإدارية.

وقال المسلماني: العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تمضي كل يوم إلي آفاق جديدة من التعاون.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إننا نسعي لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها علي شاشات الدول غير الناطقة بالعربية، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلي دول الساحل وغرب أفريقيا. وسنعمل علي البناء علي هذه الزيارة، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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