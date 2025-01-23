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محافظ القاهرة: نحرص على دعم المعارض وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: نحرص على دعم المعارض وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: نحرص على دعم المعارض وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:46 مساءً - أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، حرص المحافظة على دعم المعارض، وتنظيم الأسواق، لعرض منتجات الأسر المنتجة، والجمعيات الأهلية، والشركات المصرية، معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، على هامش افتتاح فعاليات الدورة التاسعة عشر من "معرض القاهرة الدولي للجلود"، الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية وزارة الصناعة بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورئيس هيئة المعارض الوزير المفوض عصام النجار، ورئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات جمال السمالوطى، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إقامة معرضين دائمين بالمقطم، ومصر الجديدة لإتاحة الفرصة للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشركات لعرض منتجاتهم بهدف زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وطالب المحافظ بعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض على منتجات المعرض لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر منها، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على احدث التطورات التي شهدتها هذه الصناعة الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية في السوقين المحلى والعالمي.

ويُقام المعرض على مساحة 5000 متر2، ويشارك فيه 120 شركة أجنبية ومحلية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع، منهم 95 شركة مصرية يقوموا بتصنيع "180 براند" منهم "150 براند مصري" بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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