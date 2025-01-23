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السيسي: اتفقنا على أهمية عقد قمة مصرية أريترية صومالية ثانية لتعزيز الشراكة - أخبار كلمتك

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السيسي: اتفقنا على أهمية عقد قمة مصرية أريترية صومالية ثانية لتعزيز الشراكة - أخبار كلمتك

السيسي: اتفقنا على أهمية عقد قمة مصرية أريترية صومالية ثانية لتعزيز الشراكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:40 مساءً - الخميس 23/يناير/2025 - 03:20 م 1/23/2025 3:20:05 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
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 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود:" اتفقنا على ما مثلته "قمة أسمرة"، بين مصر والصومال وإريتريا، التى عقدت فى 10 أكتوبر 2024، من نقلة نوعية فى العلاقات والتنسيق بين بلداننا حيث شهدت المباحثات، سبل تعزيز التنسيق فى الموضوعات الإقليمية، فى إطار الحرص على دعم الصومال الشقيق، كركيزة أساسية فى استقرار منطقة القرن الإفريقى.. واتفقنا على أهمية عقد قمة ثلاثية ثانية، لتعزيز هذه الشراكة".
 

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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