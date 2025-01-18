استبعاد 10 من قيادات لجان امتحانات الإعدادية بالقاهرة والمنوفية وضبط 3 حالات غش بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:20 مساءً - امتحانات الإعدادية، قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استبعاد ٤ رؤساء لجان في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء لمخالفة التعليمات بفتح مظاريف الأسئلة قبل الموعد المحدد قانونًا.

كما تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات، وكذلك رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، ورئيس لجنة مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات، لمخالفة التعليمات في حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وإحالة المستبعدين إلى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق.

وفي المنوفية تم استبعاد ٦ من قيادات اللجان الامتحانية لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية ضبط ٣ حالات غش إلكتروني.

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