الاحتفال بعيد الشرطة 2025.. وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:16 مساءً - توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت 18يناير، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2025.

وجاء نص الكلمة: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس جمهورية مصر العربية) بأسمى معانى التقدير والاعتزاز.. يُشرفني والمجلس الأعلى للشرطة بأن نتقدم لسيادتكم.. بأخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بدوام السداد.. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة.. والتي تجسد صفحةً ناصعةً في سجل النضال الوطني.. وزاداً لقيم الشرف والفداء تتوارثه الأجيال.. ولن يغيب عن رجال الشرطة متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.. فهم على ولائهم وعهدهم.. يمضون خلف قيادتكم الحكيمة يزداد حرصهم على أداء واجبهم المقدس.. ساهرين على إنفاذ القانون بكل حزم وحسم.. لا يترددون في التضحية بأرواحهم.. ليأمن كل مواطن.. وتظلُ مصر أبد الدهر واحةً للأمن والإستقرار.. وكل عام وسيادتكم بخير.. .