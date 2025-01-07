مدبولي يترأس غدًا اجتماع مجلس الوزراء، ومؤتمر صحفي مرتقب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:50 مساءً - اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعراض تقارير الوزراء حول سير العمل في المشروعات القومية والخدمية المختلفة.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم خلاله استعراض أبرز القرارات التي يتم اتخاذها، والإجابة على استفسارات وسائل الإعلام.

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