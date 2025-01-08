تعاون بين البحوث الزراعية ودول البحر المتوسط في مجال وقاية النباتات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:10 مساءً - أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بيناكي فايتوبا ثولوجيكال للصحة النباتية بدولة اليونان.

تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عمل متكامل يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب ودعم البرامج التطويرية.

و صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن هذه الشراكة العلمية تعتبر خطوة رائدة تعزز من أواصر التعاون العلمي وتدعم القدرات البحثية بين المعهدين في مجال مكافحة الآفات الزراعية، وتسهم في تعزيز القدرات البحثية والتطبيقية وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية لمواجهة التحديات المرتبطة بالصحة النباتية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

وتتضمن أوجه التعاون بين المعهدين تنظيم المؤتمرات المتخصصة، والندوات، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والأبحاث والمطبوعات والمواد التدريبية. كما سيتم تطوير البرامج البحثية والتدريبية، والمشاركة في المشاريع الدولية والفاعليات العلمية. وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة لا يترتب عليه أي التزامات أو أعباء مالية على أي من الطرفين، مما يسهل عملية التعاون ويوفر بيئة عمل مرنة تتيح الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود وقاية النباتات لإنشاء إطار عمل متكامل يسهم في تحقيق التطور البحثي والتدريبي ودعم البرامج التطويرية، ويعكس التزامه بتعزيز الصحة النباتية لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي.

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