تفاصيل أول اجتماع للمجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بعد حركة التكليفات لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:00 صباحاً - عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التنفيذي للهيئة بعد حركة التكليفات الموسعة لعام 2025، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، القيادات الجديدة التي تم تكليفها مؤخرًا، كما وجه الشكر والتقدير للقيادات التي تجددت فيها الثقة، بالإضافة إلى شكر القيادات السابقة على جهودهم المخلصة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأكد السبكي، أن الهيئة ستواصل البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن استمرار التقدم في الخدمات الصحية يتطلب تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين جميع الأطراف.

ووجه السبكي، القيادات الجديدة والتي تم تجديد الثقة فيهم بالتقييم المستمر للأداء بشكل دقيق وموضوعي.

تعزيز الكفاءة والابتكار في إدارة المنشآت الصحية

كما أكد على ضرورة وضع خطط تطوير تهدف إلى تعزيز الكفاءة والابتكار في إدارة المنشآت الصحية، بما يتماشى مع أهداف الهيئة ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

وركز، على أهمية رؤية استشرافية للمستقبل تمكن الهيئة من التكيف مع المتغيرات وتحقيق استدامة في الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الابتكار هو أساس تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه سيتم عقد اجتماعًا موسعًا للجهاز التنفيذي للهيئة بعد التقييم الشامل للأداء، وذلك لمناقشة خطط العمل الخاصة بالهيئة بعد حركة التكليفات الجديدة لعام 2025، ويناقش الاجتماع استراتيجيات العمل المستقبلية.

وأكد السبكي، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما شدد على ضرورة تحديد المهام والوظائف والصلاحيات بشكل دقيق لضمان وضوح المستهدفات وتنظيم العلاقات بين جميع إدارات الهيئة لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار السبكي، إلى أن حركة التكليفات تتميز هذا العام بفلسفة ترتكز على التقييم العادل، حيث تم التركيز على قياس مدى تحقيق المستهدفات وتقييم استجابة القيادات للمستجدات. كما تم التأكيد على أهمية تواصل القيادات مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة.

قوة دافعة نحو تحقيق الاستدامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية

وأوضح السبكي، أن القيادات الجديدة التي تم تعيينها تمثل قوة دافعة نحو تحقيق الاستدامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق تحسن مستمر في مستوى الرعاية الصحية من خلال تمكين هذه القيادات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن حركة التكليفات هذا العام تُظهر صدق التوجه نحو تصعيد الصف الثاني من القيادات في المحافظات لقيادة الفروع الصحية.

وعبّر عن ثقته الكاملة في قدرة هذه القيادات على استكمال إنجازات زملائهم السابقين، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على هذه القيادات الجديدة للمساهمة في تحسين خدمات الرعاية الصحية على مستوى المحافظات، بما يضمن استمرارية التحسينات والتنمية.

وتابع السبكي: اليوم، تولت قيادات جديدة مسئولية ملفات الرعاية العلاجية والتشغيل والشئون الفنية برئاسة الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه القيادات الجديدة تتمتع بخبرات عملية ميدانية ومعرفة علمية تؤهلهم للقيام بمسئولياتهم بكفاءة عالية، وتمكنهم من التعامل مع أي تحديات بشكل واقعي وتطوير الأداء بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن هذه التعيينات تأتي ضمن خطة الهيئة لتحقيق التطوير المستمر وتحسين الخدمات الصحية في كافة المجالات.

وحضر الاجتماع من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبر تقنية الزووم، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور مؤمن عشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات، الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم جنوب الصعيد، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

وحضر عبر الزووم، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي لشئون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية ومدير الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء.

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