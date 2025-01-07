دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طرح 1300 صنف، فتح المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرح 1300 صنف، فتح المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع - أخبار كلمتك

طرح 1300 صنف، فتح المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:50 مساءً - تفتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أبوابها أمام الجمهور، اليوم الثلاثاء، لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك.

وتوفر وزارة التموين أكثر من 1300 سلعة تتنوع ما بين سلع أساسية، ولحوم ودواجن وأسماك ومنظفات وخضروات، بأسعار تقل عن نظيرتها بالأسواق بنحو 25 %. 

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن يوميا بالأسعار الآتية:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

 كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 335 جنيهًا

كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيهًا.

كيلو الضأن البلدي 360 جنيهًا.

كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا.

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما تقوم وزارة التموين  بضخ الأسماك بفروع المجمعات الإستهلاكية في عرابي، والسيدة زينب، ودير الملاك، كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ، بضخ السمك بأنواعه في 9 فروع تابعة للشركة. 

وأكدت وزارة التموين  أن الأسماك التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية  تتميز بأنها طازجة يوميًّا، مشيرًا إلى أن الأسعار التي يقدمونها تعد أقل بكثير مقارنة بأسعار السوق.

وأضافت أن سعر البلطي داخل المجمعات الاستهلاكية  يصل إلى 95 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين 130 و140 جنيهًا، كما أن سعر البوري يصل إلى 175 جنيها بتخفيض نحو 40 % عن نظيره بالأسواق الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق