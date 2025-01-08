السيسي: نحرص على وقف إطلاق النار بغزة ونرفض تهجير الفلسطنيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:30 مساءً - رحب الرئيس السيسي بكلٍّ من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في ألية القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وقال الرئيس السيسي: إن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها الوضع في فلسطين، حيث أعربنا عن الحرص على وقف إطلاق النار وتيسير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية العمل نحو تنفيذ حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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