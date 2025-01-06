خطة «الصحة» في 2025.. تطوير التأمين الصحي ومدن طبية متكاملة و«ميكنة» 500 وحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:55 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها للعام الجديد 2025 وأهم الملفات التي سيجري العمل عليها خلال النصف الأول من العام، حيث تتضمن تطوير 16 مشروعًا تابعًا للتأمين الصحي جزئيًا وكليًا، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل ليشمل محافظات دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا، ليستفيد منه حوالي 12.8 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه.

ويصل مقترح المستشفيات لحوالي 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميداني. أما خطة العمل فتتضمن تطوير وإنشاء 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية بتكلفة 30.96 مليار جنيه، مع إنشاء مستشفى في العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 350 سريرًا، ومستشفى بأرض نادي الشمس بطاقة 400 سرير.

أما محافظات المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل فستتضمن محافظات (البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد)، فيما تشمل المرحلة الرابعة محافظات (الفيوم، بني سويف، الغربية، المنوفية، قنا، الدقهلية). أما المحطة الأخيرة لتنفيذ المنظومة الجديدة فستشمل (الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة) وفقًا للأولويات والاحتياجات.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030. واستعرض الوزير تفصيلاً مشروعات البنية التحتية الجارية في القطاع الصحي، والتي تلتزم الوزارة بالانتهاء منها بداية يناير من العام المقبل 2025. وتشمل هذه المشروعات 20 مشروعًا، بإجمالي 2.648 سريرًا، بتكلفة 10.7 مليار جنيه في 11 محافظة هي: جنوب سيناء، الإسماعيلية، الغربية، البحيرة، القليوبية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، أسوان، الوادي الجديد.

ولفت الوزير إلى العمل على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية وخطة تطويرها، حيث تم اختيار محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، للبدء في تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى في كل محافظة خلال العام المالي الحالي. كما تم إسناد تنفيذ 22 مكتب صحة مستقلا كمرحلة أولى بهوية بصرية.

وأشار الوزير إلى إنشاء 10 مستشفيات نموذجية بطاقة 200 سرير، سيتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027، بتكلفة 12.5 مليار جنيه، في مدن: الخصوص بالقليوبية، كفر الشيخ الجديدة، المرج بالقاهرة، سوهاج الجديدة، أبوحماد في الشرقية، كفر الدوار بالبحيرة، قوص بقنا، القوصية بأسيوط، المنيا الجديدة، طلخا بالدقهلية.

أشار الوزير إلى المشروعات الكبرى الجاري العمل بها، مثل تطوير مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، ليعمل بطاقة 162 سريرًا داخليًا، و45 سرير رعاية، و19 سرير زرع نخاع، و160 كرسي علاج كيماوي، ومركز علاج إشعاعي متكامل، ومركز بحث علمي وتدريب مهني، و2 غرف مناظير، وعيادة تشخيص الأورام لليوم الواحد، و40 عيادة، و2 متعددة التخصصات، و9 غرف عمليات. كما يشمل المشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، المتوقع أن يعمل بطاقة 250 إلى 300 سرير طبقًا للمساحات المتوفرة والمعايير.

تأتي المشروعات الكبرى أيضًا على رأسها إنشاء مدن طبية متكاملة، حيث تشمل مدينة العاصمة الطبية للبحوث والتدريب التابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على مساحة 230 فدانًا، بتكلفة 4 آلاف و223 سريرًا. بالإضافة إلى مشروع مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) والمتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل يونيو 2025.

وكشف الوزير عن مشروع مستشفى "سَكينة" للصحة النفسية بمدينة العلمين الجديدة، والذي سيعمل بإجمالي 950 سريرًا، بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 6 مليارات جنيه. كما تطرق الوزير إلى الخطط المستقبلية للتوسع في مبادرات الصحة العامة، حيث إنه من المخطط إطلاق مبادرات للكشف المبكر وعلاج الكبد الدهني، والكشف المبكر والوقاية من روماتيزم القلب للأطفال، وكذلك مبادرة للعناية بالأطفال مرضى السكري من النوع الأول، وإطلاق مبادرة للعناية بمرضى السكتة الدماغية.

وأعلن عن الخطة العاجلة للإسراع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان 2025-2024، وأهمها التركيز على 4 تحديات مجتمعية في ملف التنمية المستدامة، وهي (الزواج المبكر، البطالة، الأمية المقنعة بين طلبة المدارس، وتبني 8 محافظات مشروعات تنموية على مستوى المحافظة طبقًا لاحتياجات كل محافظة)، ووصول نسب تغطية الأطباء للخدمات إلى 100%.

كما أعلن عن البرنامج الرئيسي الثاني للعمل وهو تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل منظومة التطبيب عن بُعد، والتوسع في تقنيات إنترنت الأشياء وتطبيقها في المستشفيات الجاري ميكنتها، بالإضافة إلى التوسع في تحليل البيانات الصحية ومعالجتها في أكثر من 20 تطبيقًا في المجالات العلاجية والوقائية. كما تم اكتمال ميكنة منظومة صرف الألبان المدعمة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والبدء في ميكنة منظومة الغسيل الكلوي، مما أسهم في انخفاض 20% من مطالبات مراكز الغسيل الكلوي بعد ميكنة 300 مركز غسيل خاص.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى خطط العمل على ربط المنشآت واستخدام السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، حيث يجري العمل على بناء منصة رقمية موحدة، والبدء في تنفيذ ميكنة 500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة المستشفيات.