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بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف - أخبار كلمتك

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بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف - أخبار كلمتك

بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:20 مساءً - توقفت حركة القطارات على خط منوف طنطا، منذ قليل، بسبب تصاعد الأدخنة  بجرار قطار طنطا منوف بمحطة كفر طبلوها واشتعال النيران فيه.

وعلى الفور تم إيقاف القطار والتعامل مع الموقف وفصل الجرار عن القطار تمهيدا لإعادة الحركة لطبيعتها. 

وكان شب منذ قليل حريق بجرار القطار رقم 554 المتجه من طنطا إلى منوف وذلك بمنطقة كفر طبلوها ورقم الجرار 3038 وعلى الفور تم إيقاف القطار  وجار إخماد الحريق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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