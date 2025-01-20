تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:25 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يستضيف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون اليوم الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، فرنانديز، نيتو، سانشو.

خط الهجوم: بالمر، جاكسون.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وينقل لقاء تشيلسي ضد وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورت 1.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل ختام الجولة الـ 22 بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

1 ليفربول 50 نقطة

2 آرسنال 44 نقطة

3 نوتينجهام فورست 44 نقطة

4 مانشستر سيتي 38 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

6 تشيلسي 37 نقطة

7 بورنموث 37 نقطة

8 أستون فيلا 36 نقطة

9 برايتون 34 نقطة

10 فولهام 33 نقطة

11 برينتفورد 28 نقطة

12 كريستال بالاس 27 نقطة

13 مانشستر يونايتد 26 نقطة

14 وست هام يونايتد 26 نقطة

15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16 إيفرتون 20 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 إبسويتش تاون 16 نقطة

19 ليستر سيتي 14 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط



نتائج مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد 1-4 بورنموث (انتهت)

وست هام 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

برينتفورد 0-2 ليفربول (انتهت)

ليستر سيتي 0-2 فولهام (انتهت)

أرسنال 2-2 أستون فيلا (انتهت)

نوتيتجهام فورست 3-2 ساوثهامبتون (انتهت)

إيفرتون 3-2 توتنهام (انتهت)

مانشستر يونايتد 1-3 برايتون (انتهت)

إيبسويتش تاون 0-6 مانشستر سيتي (انتهت)

الإثنين 20 يناير

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

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