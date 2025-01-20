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الرياضة - 10:36 - أول رد من «التعليم» بشأن تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - أول رد من «التعليم» بشأن تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - أول رد من «التعليم» بشأن تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:36 صباحاً - تداول امتحانات الشهادة الإعدادية.. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية، رصدت الصور المتداولة لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

رصد وتتبع أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح المصدر، أنه عقب تتبع ورصد غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية، لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم التحقق منها والتأكد من صحتها.

تداول امتحانات الشهاة الإعدادية 2025

تصوير ونشر امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأوراق المتداولة لامتحانات الشهادة الإعدادية، سيتم ضبط المسئولين عن واقعة التصوير والترويج والنشر لامتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وزعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في المواد المنعقدة لهم صباح اليوم الإثنين الموافق 20 يناير الجاري، وذلك في مادة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والهندسة والجبر والإحصاء.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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