زخة شهب الرباعيات تزين سماء الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:00 مساءً - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زخة شهب الرباعيات السماء وهي من زخات الشهب المتوسطة تزين سماء ليلة الغد، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابا في الساعة عند الذروة في الظروف القياسية للرؤية وهي ظلمة السماء (عدم وجود القمر) وصفاء الجو وتدخل الأرض في مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003، حيث يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

موعد ظهور شهب الرباعيات

ويستمر تدفق الشهب سنويا في الفترة من 1 إلى 5 يناير ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة الثالث وصباح الرابع من يناير.



وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب عموما يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، وتتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Bootes (بؤوتس)، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء..

كما كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر وكوكب الزهرة يترآى حيث يتم رؤية القمر در مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية، آلهة الحب والجمال في الأساطير الرومانية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاوران في السماء، ويظلان مرئيان إلى أن يبدأ المشهد في الغروب في الـ 8:40 مساء تقريبا..



ويترآى القمر 4 يناير مقترنا مع كوكب زحل Saturn (لؤلؤة المجموعة الشمسية، إله الزراعة في الأساطير اليونانية)، حيث يكونان متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.. ويظلان مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:45 مساء تقريبا.

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