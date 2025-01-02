موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:41 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. يبحث العديد من الطلاب بكافة المراحل، عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، تزامنًا مع بداية شهر يناير.

موعد امتحانات الترم الأول للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير، بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 وحتى 23 يناير.

امتحانات الترم الأول للمرحلة الإعدادية

كما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي من يوم السبت الموافق 18 وحتى الخميس 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول للمرحلة الثانوية

امتحانات امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات للمرحلة الثانوية لمدة أسبوع، لتنتهي يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول في المواد غير المضافة للمجموع

ويتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 في المواد غير المضافة للمجموع والعملية وامتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات والرسمية، قبل عقد الامتحانات الأساسية بأسبوع على الأقل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.