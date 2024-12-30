بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس أول 5 أيام في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:14 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حتى يوم المقبل الموافق الأحد 5 يناير 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
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حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وشددت «الأرصاد» على وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح (60:40 كم/ساعة)، وارتفاع الأمواج من (2.5:3 متر).
ونوهت بوجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|18
|11
|جنوب سيناء
|18
|11
|شمال الصعيد
|18
|06
|جنوب الصعيد
|20
|09
حالة الطقس يوم الأربعاء 1 يناير 2025
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الأربعاء، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وأكدت هيئة الأرصاد على نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 1 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 1 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|جنوب سيناء
|19
|10
|شمال الصعيد
|20
|06
|جنوب الصعيد
|22
|09
حالة الطقس من الخميس 2 يناير إلى الأحد 5 يناير 2025
واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، من الخميس إلى الأحد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم الخميس 2 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الخميس 2 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|جنوب سيناء
|18
|09
|شمال الصعيد
|20
|05
|جنوب الصعيد
|24
|10
درجات الحرارة يوم الجمعة 3 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الجمعة 3 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|جنوب سيناء
|18
|10
|شمال الصعيد
|20
|05
|جنوب الصعيد
|24
|10
درجات الحرارة يوم السبت 4 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم السبت 4 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|جنوب سيناء
|19
|10
|شمال الصعيد
|21
|07
|جنوب الصعيد
|25
|10
درجات الحرارة يوم الأحد 5 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأحد 5 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|12
|جنوب سيناء
|19
|10
|شمال الصعيد
|23
|07
|جنوب الصعيد
|25
|10
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