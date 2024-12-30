بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس أول 5 أيام في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:14 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حتى يوم المقبل الموافق الأحد 5 يناير 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وشددت «الأرصاد» على وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح (60:40 كم/ساعة)، وارتفاع الأمواج من (2.5:3 متر).

ونوهت بوجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 18 11 جنوب سيناء 18 11 شمال الصعيد 18 06 جنوب الصعيد 20 09

حالة الطقس يوم الأربعاء 1 يناير 2025

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الأربعاء، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد على نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 1 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأربعاء 1 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 جنوب سيناء 19 10 شمال الصعيد 20 06 جنوب الصعيد 22 09

حالة الطقس من الخميس 2 يناير إلى الأحد 5 يناير 2025

واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، من الخميس إلى الأحد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الخميس 2 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الخميس 2 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 جنوب سيناء 18 09 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 24 10

درجات الحرارة يوم الجمعة 3 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الجمعة 3 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 جنوب سيناء 18 10 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 24 10

درجات الحرارة يوم السبت 4 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 4 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 جنوب سيناء 19 10 شمال الصعيد 21 07 جنوب الصعيد 25 10

درجات الحرارة يوم الأحد 5 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 5 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 12 جنوب سيناء 19 10 شمال الصعيد 23 07 جنوب الصعيد 25 10