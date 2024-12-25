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رئيس الوزراء: إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، مؤكدًا أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم.

رئيس الوزراء

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، منذ قليل لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ويعقب الاجتماع، يواصل رئيس الوزراء، سلسلة لقاءاته التى كان قد بدأها مع عدد من الكتاب والمفكرين، ومقابلة عدد من المستثمرين فى القطاعات المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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