رئيس الوزراء: إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، مؤكدًا أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، منذ قليل لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ويعقب الاجتماع، يواصل رئيس الوزراء، سلسلة لقاءاته التى كان قد بدأها مع عدد من الكتاب والمفكرين، ومقابلة عدد من المستثمرين فى القطاعات المختلفة.