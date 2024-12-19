شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج فتح باب التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، وحتى 2 يناير المقبل.

ويتساءل العديد من الراغبين في التقديم حول، شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025.

خطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

وحول شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، يتم التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة من هنا

ويتم التقديم بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.

شروط التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

وبشأن شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، كشف أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يشترط في المرشح للإشراف أن يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالاضافة إلي اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقًا لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج.

شروط الترشح للإشراف

وأضاف عبد الموجود أنه من ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عاما ويحسب السن في 30 يونيو 2025، مشددا على أنه عقب إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وتدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه القيام بدوره.

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية للموسم الجاري بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الموسم سيشهد منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف ممن يقل سنهم عن 50 عامًا للمشرفين الجدد، و60 عامًا لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، فيما سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يتم العمل كل عام على تطوير منظومة اختيار المشرفين لاختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الحجاج، موجهة الشكر والتقدير لمشرفي الجمعيات في موسم الحج المنقضي، حيث كانوا على قدر المسئولية، وكانوا خير عونٍ لحجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.