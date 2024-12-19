رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يتوسط الصورة التذكارية لقادة قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يتوسط الصورة التذكارية لقادة قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

السيسي يتوسط الصورة التذكارية لقادة قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً -  التقط الرئيس السيسي والقادة المشاركون في قمة مجموعة الدول الثماني  للتعاون الاقتصادي الصور التذكارية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني  للتعاون الاقتصادي

وانطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشر.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع

كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ضبط 27 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق