رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس الفلسطيني يصل مقر انعقاد قمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس الفلسطيني يصل مقر انعقاد قمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس الفلسطيني يصل مقر انعقاد قمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مقر انعقاد قمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

اقرأ أيضاً
الرئيس التركي يصل القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني

رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلى مصر للمشاركة في أعمال قمة «منظمة الدول الثماني النامية»

بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم الخميس 19 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق